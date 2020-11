Sat Sabhara Polres Mempawah Patroli Sampaikan Imbauan Kesehatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Guna memantau kondisi di Kabupaten Mempawha Sat Sabhara Polres Mempawah melaksanakan patroli kesejumlah tempat, di Kabupaten Mempawah.

Kegiatan yang dipimpin langsung Kasat Sabhara Polres Mempawah AIPTU Gatot Purwanto ini selain Patroli Jalan Poros Mempawah juga memberikan himbauan dan Pendisiplinan secara tatap muka dan pengeras suara mengenai "Adaptasi kebiasaan baru ( berupa protokoler kesehatan )" serta Impres No. 06 tahun 2020, Pergup No. 110 tahun 2020 dan Perbup No. 50 tahun 2020 kepada masyarakat yang sedang beraktifitas untuk selalu menaati protokol kesehatan.

Kapolres Mempawah AKBP Fauzan Sukmawansyah melalui Paur Humas Polres Mempawah Bripka Susworo Putu Sastro mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada minggu 29 November 2020.

"Rute kegiatan Jl. Daeng manambon, Jl. GM.Taufik, Jl. Raden Kusno, Jl. Melati, Jl. Mawar, Pasar Sebukit Rama, Jl. Gst sulung lelanang desa Pasir dan Dusun Suap Desa Pasir. Sasaran patroli jalan poros dalam kota, pasar sebukit Rama, pasar buah / pertokoan, Spbu desa Pasir, Perbankan, tempat - tempat Obvit lainnya, Daerah Rawan banjir serta Gereja yang melaksanakan Ibadah," ujar Paur Humas.

Baca juga: Satpol Air Polres Mempawah Gelar Patroli di Perairan Wajok

Pada kesempatan tersebut pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir.

Wajib mengenakan masker pada saat beraktifitas serta Menjaga jarak fisik / fisical distancing 1-2 M dan dilarang berkerumun pada saat beraktifitas serta ciptakan ketahanan pangan dilingkungan perumahan dan kegotong Royongan.

"Kita juga melakukan teguran kepada warga masyarakat yang tidak menggunakan masker pada saat beraktifitas diluar rumah," katanya.

Pihaknya juga memantau debit air di beberpa wikayah yang dimungkinkan terjadi banjir.

"Kami juga melakukan pengecekan dan pemantauan debit air serta memberikan himbauan kepada masyarakat di Dusun suap Desa Pasir agas selalu waspada mengantisipasi terjadinya banjir," pungkasnya. (*)