Indonesia Lawyers Club
ILC Live Streaming Tv One Malam Ini Full, Legislator Kalbar Maman Abdurrahman Narasumber ILC Tv One
Hadirnya sosok Legislator Kalbar dari Partai Golkar yang terpilih dari dapil Kalbar 1 tersebut, terlihat dalam 'pengumuman' soal Narasumber ILC
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anggota DPR RI asal Kalbar Maman Abdurrahman turut tampil menjadi pembicara alias narasumber ILC Tv One di siaran acara tv Indonesia Lawyers Club di Tv One Live, Selasa 24 November 2020.
Hadirnya sosok Legislator Kalbar dari Partai Golkar yang terpilih dari dapil Kalbar 1 tersebut, terlihat dalam 'pengumuman' soal Narasumber ILC Tv One yang diunggah di akun media sosial Twitter Indonesia Lawyers Club, @ILCtv1 pada Selasa 24 November 2020.
Sosok Maman Abdurrahman tampak ditampilkan dalam gambar bersama foto para narasumber ILC Tv One lainnya untuk tayangan Acara Tv One Hari Ini tersebut.
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Seperti Prof Yusril Ihza Mahendra, Irmanputra Sidin, Fadli Zon, Prof Gayus Lumbuun hingga politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan.
"NARASUMBER #ILCBisakahGubernurDicopot MALAM INI:,"
Demikian keterangan dalam unggahan foto di Twitter Indonesia Lawyers Club Selasa malam tersebut.
Hanya saja belum diketahui kapan Maman Abdurrahman akan tampil dan berbicara di panggung ILC Tv One untuk pembahasan Judul ILC di Tv One Selasa malam ini tersebut.
Yang jelas, tayangan ILC Live Streaming Tv One Malam Ini tersebut sedang berlangsung di kanal Tv One Live.
Adapun tayangan acara ILC Tv One untuk ILC terbaru di edisi Selasa 24 November 2020 kali ini mengulas tentang 'polemik' pencopotan gubernur oleh Mendagri.
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Terutama terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan.
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