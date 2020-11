Rayakan Pekan Peduli Orangutan 2020, Ini Kegiatan Yang Digelar Relawan Yayasan Palung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Relawan Tajam dan Relawan Rebonk (TABONK) melaksanakan sejumlah kegiatan untuk merayakan Pekan Peduli Orangutan (PPO) 2020 di kantor lapangan Yayasan Palung (Bentangor) dan Pantai Pasir Mayang, Desa Pampang Harapan, Kecamatan Sukadana, Sabtu dan Minggu 14 - 15 November 2020.

Begitu juga dengan Penerima Beasiswa Peduli Orangutan Kalimantan Barat (WBOCS) di Ketapang mengadakan serangkaian kegiatan kampanye via daring tentang isu-isu lingkungan dan orangutan.

Selaku ketua Panitia kegiatan PPO 2020 di Sukadana Riduwan mengatakan, Pekan Peduli Orangutan kali ini diisi dengan beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para relawan Yayasan Palung antara lain adalah membuat pesan kampanye tentang orangutan, bermain game menyusun puzzle satwa, bermain kuis, belajar tentang satwa dilindungi dan tentang morfologi tumbuhan.

Selain itu juga teman-teman relawan melakukan bakti sosial membersihkan sampah di sekitar Kantor Desa Pampang Harapan dan penanaman 200 bibit mangrove di sekitar Pantai Pasir Mayang, kata Riduwan.

"Saat melakukan serangkaian kegiatan PPO 2020, relawan baru TABONK didampingi oleh Staf dari Yayasan Palung dan relawan senior yang menjadi panitia PPO 2020," kata Riduwan.

Sementara itu, Penerima WBOCS (West Bornean Orangutan Caring Scholarship) bersama dengan Pongo Ranger Community yang didukung oleh Yayasan Palung, Orang Utan Republik Foundation dan Yayasan Titian merayakan Pekan Peduli Orangutan 2020 di Ketapang dengan serangkaian kegiatan.

Menurut Penerima WBOCS yang merupakan mahasiswa Kehutanan UNTAN, Ari Marlina selaku ketua pelaksana PPO 2020 di Kabupaten Ketapang, PPO adalah special event sedunia, yang diperingati setiap tahun pada bulan November, biasanya pada pertengahan November.

"Kenapa diperingati setiap tahun, karena awalnya event PPO itu dibuat seluruh dunia, setiap lembaga yang fokus ke Orangutan, termasuklah Yayasan Palung dan Orang Utan Republik Fondation. Dimulai sebagai pekan kesadaran tentang keberadaan orangutan, karena setiap tahun polulasinya mengalami penurunan dari berbagai faktor. Seperti diketahui, orangutan sudah masuk dalam daftar merah berdasarkan data dari IUCN," jelasnya.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan WBOCS adalah live Instagram, menelisik tentang Orangutan, Apa itu Pekan Peduli Orangutan, dan Mengapa Diperingati Setiap Tahun, Kemudian WBOCS juga mengadakan Photo Challenge sebagai bentuk kepedulian kita terhadap Orangutan, kegiatan lainnya adalah Kenalan Bareng WBOCS dari Masa ke Masa.

Selanjutnya menyelenggarakan Webinar tentang Orangutan and Biodiversity, What Happen, sebagai pemateri dalam Webinar tersebut adalah Alys Granados dari University of British Columbia mengetengahkan materi tentang "Orangutan Conservation in Disturbed Forest Ecosystem” (Konservasi Orangutan di Ekosistem yang Terganggu), Alys Granados sebelumnya adalah salah satu peneliti Stasiun Research Cabang dan mantan manager Proyek OH (Orangutan) Yayasan Palung.