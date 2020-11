JUDUL ILC Hari Ini ILC Terbaru ILC 3 November 2020, Netizen Protes Karni Ilyas: Tapi Gak Bisa Komen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kebebasan berpendapat dalam kaitannya dengan penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE diangkat menjadi tema ILC Tv One edisi Selasa 3 November 2020.

Pemilihan tema ILC Tv One atau Indonesia Lawyers Club untuk tayangan ILC terbaru di ILC 3 November 2020 tersebut, diumumkan melalui Twitter Karni Ilyas pada Senin 2 November 2020 petang WIB.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat?" Selamat menyaksikan. #ILCKebebasanBerpendapat,"

Dimikian cuitan Twitter Karni Ilyas soal topik ILC Tv One untuk siaran ILC terbaru edisi ILC 3 November 2020 Selasa malam besok.

Uniknya, sejumlah netizen atau warga jagad maya lantas melayangkan 'Protes' ke Karni Ilyas dalam pemilihan tema ILC Tv One kali ini.

Bukan soal judul ILC hari ini untuk tayangan ILC Terbaru di siaran ILC 3 November 2020 besok.

Melainkan lantaran unggahan sang Presiden ILC Karni Ilyas soal topik ILC Tv One atau judul ILC hari ini tersebut yang tak bisa secara bebas dikomentari oleh netizen.

Dengan kata lain, unggahan Twitter Karni Ilyas terkait judul ILC hari ini tersebut tak leluasa dikomentari netizen secara umum.

"Who can reply? People @karniilyas mentioned can reply,''

Demikian keterangan settingan untuk kolom komentar di unggahan ini.