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HASIL Race MotoGp Hari Ini Hasil MotoGp Teruel 2020, MotoGp No 21 Juara, Joan Mir di Klasemen MotoGp
awalnya Franco Morbidelli yang merupakan pembalap MotoGp no 21 tersebut start dari urutan start MotoGp hari ini yang tak terlalu baik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Franco Morbidelli sukses menjadi juara MotoGp hari ini usai menjadi yang tercepat dan finish pertama di hasil MotoGp hari ini, hasil MotoGp Teruel 2020 Minggu 25 Oktober 2020 malam WIB.
Ia sukses menjadi podium MotoGp hari ini di urutan pertama.
Padahal, awalnya Franco Morbidelli yang merupakan pembalap MotoGp no 21 tersebut start dari urutan start MotoGp hari ini yang tak terlalu baik.
Dalam urutan starting grid MotoGp Teruel 2020, pembalap MotoGp no 21 Franco Morbidelli start dari urutan 12.
Dalam balapan, pembalap MotoGp no 21 Franco Morbidelli ini sukses merangsek ke depan.
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Dan mempertahankan posisi pemimpin balapan hingga garis finish sebagai juara MotoGp hari ini dari hasil race MotoGp hari ini tersebut.
Sementara di tempat ke dua, ditempati oleh pembalap Suzuki MotoGp 2020 Alex Rins.
Adapun tempat ke tiga, diraih oleh pembalap Suzuki MotoGp 2020 lainnya, Joan Mir.
Tempat ke empat, diraih Pol Espargaro.
Sedangkan posisi ke lima di hasil race MotoGp hari ini hasil MotoGp Teruel 2020 kali ini diraih Johan Zarco.
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Hasil ini juga membuat klasemen MotoGp 2020 sementara update.
Joan Mir masih ada di posisi puncak klasemen MotoGP 2020 sementara ini.
Dalam urutan MotoGp Standing, posisinya masih tak tergoyahkan di urutan klasemen sementara MotoGp 2020 saat ini.
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