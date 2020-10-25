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CRASH MOTOGP - Tiga Pembalap Kecelakaan Diawal Balapan, Franco Morbidelli Melesat Pada MotoGP Teruel

Setelah Takaaki Nakagami terjatuh anak asuh Valentino Rossi, Franco Morbidelli memimpin balapan.

zoom-inlihat foto CRASH MOTOGP - Tiga Pembalap Kecelakaan Diawal Balapan, Franco Morbidelli Melesat Pada MotoGP Teruel
Instagram Franco Morbidelli
Franco Morbidelli. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru saja mulai balapan MotoGP malam ini Minggu 25 Oktober 2020 insiden sudah terjadi.

Setidaknya ada tiga pembalap yang mengalami crash saat lap pertama MotoGP malam ini.

Tiga pembalap yang crash adalah Takaaki Nakagami, Jack Miller, Brad Binder.

Padahal Nakagami memimpin balapan setelah start diposisi terdepan.

Setelah Takaaki Nakagami terjatuh anak asuh Valentino Rossi, Franco Morbidelli memimpin balapan.

Hasil balapan hingga menyisakan 18 lap Franco Morbidelli masih memimpin didepan.

Cek hasil balapan MotoGP malam ini dengan menyaksikan live streaming MotoGP pada link diakhir artikel ini.

Klasemen MotoGP 2020 sebelum GP Teruel 2020

1. Joan Mir (Suzuki Ecstar) 121 poin

2. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) 115 poin

3. Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) 109 poin

4. Andrea Dovizioso (Ducati) 106 poin

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Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
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