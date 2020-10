TOPIK ILC 20 Oktober 2020, Netizen Tanyakan Omnibus Law Tak Jadi Tema ILC Tv One | Tv One Online

YUK SIMAK PEMBAHASAN TOPIK ILC 20 Oktober 2020 besok | Netizen Tanyakan Omnibus Law Tak Jadi Tema ILC Tv One | Tv One Online / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Oktober 2020 menjadi momentum satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-KH Maruf Amin atau yang juga populer disebut Presiden Jokowi-Maruf Amin.

Momentum satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf Amin inipun lantas diangkat menjadi topik ILC Tv One.

Program acara yang dikenal dengan nama lain Indonesia Lawyers Club memang dipastikan akan kembali mengudara ke ruang publik untuk tayangan ILC terbaru edisi Selasa 20 Oktober 2020 nanti.

Sebelumnya, pemilihan topik ILC Tv One untuk ILC Terbaru edisi ILC 20 Oktober 2020 tersebut juga telah diumumkan sang Presiden ILC Karni Ilyas.

Baca juga: TEMA ILC Tv One di ILC 20 Oktober 2020, ILC Terbaru Setelah ILC Pekan Lalu Tak Tayang | Tv One Live

Melalui Twitter Karni Ilyas judul ILC live Tv One tersebut dibuka ke publik.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pukul 20.00 WIB, berjudul "Setahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi" Selamat menyaksikan

#ILCSetahunJokowiMaruf,''

Demikian keterangan Presiden ILC Karni Ilyas tentang tema ILC tv One pekan ini edisi Selasa 20 Oktober 2020 besok yang diumumkannya kepada publik di Twitter Karni Ilyas Senin 19 Oktober 2020 petang WIB.

Tayangan ILC Tv One kali ini tentunya seperti biasa bisa Anda saksikan di siaran langsung TvOne.

Termasuk juga via siaran live streaming ILC Tv One di siaran live streaming Tv One di Tv Online Tv One alias Tv One Online.