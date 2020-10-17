Liga Italia
Hasil Inter Vs Milan 8-6 Total Tembakan 45 Menit Pertama – Ibrahimovic Dua Gol dalam 3 Menit
Zlatan Ibrahimovic membawa AC Milan unggul sementara 2-1 hingga babak pertama tuntas dalam duel akbar melawan tuan rumah Inter Milan Sabtu malam WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Zlatan Ibrahimovic membawa AC Milan unggul sementara 2-1 hingga babak pertama tuntas dalam duel akbar melawan tuan rumah Inter Milan pada pekan ke empat Liga Italia 2020-2021, di Giuseppe Meazza, Sabtu 17 Oktober 2020 malam WIB.
Dua gol Milan dicetak Ibrahimovic dalam tempo tiga menit yakni pada menit 13 dan 16.
Inter baru bisa membalas menit ke-29 melalui Romelu Lukaku.
Khusus bagi Ibra, ini menjadi penampilan perdana sang bomber setelah pulih dari virus corona atau Covid-19.
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Dalam laga ini, striker kebangsaan Swedia itu disokong oleh trio gelandang Hakan Calhanoglu, Rafael Leao dan Alexis Saelemaekers.
Sepanjang babak pertama, AC Milan mampu menciptakan enam tembakan ke arah gawang dan dua di antaranya menjadi gol.
Kiper Samir Handanovic pun dua kali memungut bola dari gawangnya sendiri.
Adapun tuan rumah Inter Milan mampu menciptakan delapan tembakan ke arah gawang AC Milan yang dikawal Gianluigi Donnarumma.
Satu di antaranya menjadi gol melalui sepakan Romelu Lukaku di menit 29.
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