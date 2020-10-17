Breaking News:

Liga Italia

LIVE SCORE Hasil Inter Milan Vs AC Milan - Sihir Ibrahimovic Bawa Rossoneri Unggul Skor 0-2

Sihir Zlatan Ibrahimovic berhasil membawa tim tamu unggul dalam Derby Della Madonnina, Inter Milan Vs AC Milan.

zoom-inlihat foto LIVE SCORE Hasil Inter Milan Vs AC Milan - Sihir Ibrahimovic Bawa Rossoneri Unggul Skor 0-2
MARCO BERTORELLO / AFP
Selebrasi pemain AC Milan, Zlatan Ibrahimovic pada laga serie A antara Inter Milan vs AC Milan di Stadion San Siro beberapa waktu lalu/ILUSTRASI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sihir Zlatan Ibrahimovic berhasil membawa tim tamu unggul dalam Derby Della Madonnina, Inter Milan Vs AC Milan.

Hingga babak ke-16, skor Inter Milan Vs AC Milan sementara dengan 0-2 dalam laga yang berlangsung mulai pukul 23.00 WIB, pada Sabtu 17 Oktober 2020.

Dua gol Rossoneri - julukan AC Milan dicetak oleh Ibrahimovic.

Gol pertama dicetak melalui titik putih menit ke-12.

Ibra dilanggar di kotak penalti oleh pemain bertahan Inter Milan, Alexandre Kolarov.

Ia langsung mengeksekusi penalti.

Handanovic awalnya berhasil memblok tendangan Ibra, namun bola mengarah ke Ibra dan berhasil menjadi gol.

Gol kedua di menit ke-16 dicetak berawal dari umpan manis Leao.

Ibra melesakkan bola untuk gol keduanya.

Saksikan sisa laga melalui link live streaming dan update hasil Inter Vs Milan melalui link live score berikut :

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
LIVE SCORE Hasil Inter Milan Vs AC Milan
Inter Milan Vs AC Milan
Hasil Inter Milan Vs AC Milan
Zlatan Ibrahimovic
tribunpontianak.co.id
Live RCTI Sports
Berita Terkait :#Liga Italia
Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Sumber: BolaSport.com
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Video Sejoli Berbuat Mesum Siang Bolong di Taman Ponorogo, Perekam Mengaku sampai Gemetar
Viral Video Sejoli Berbuat Mesum Siang Bolong di Taman Ponorogo, Perekam Mengaku sampai Gemetar
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan