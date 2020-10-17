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LIVE SCORE Hasil Inter Milan Vs AC Milan - Sihir Ibrahimovic Bawa Rossoneri Unggul Skor 0-2
Sihir Zlatan Ibrahimovic berhasil membawa tim tamu unggul dalam Derby Della Madonnina, Inter Milan Vs AC Milan.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sihir Zlatan Ibrahimovic berhasil membawa tim tamu unggul dalam Derby Della Madonnina, Inter Milan Vs AC Milan.
Hingga babak ke-16, skor Inter Milan Vs AC Milan sementara dengan 0-2 dalam laga yang berlangsung mulai pukul 23.00 WIB, pada Sabtu 17 Oktober 2020.
Dua gol Rossoneri - julukan AC Milan dicetak oleh Ibrahimovic.
Gol pertama dicetak melalui titik putih menit ke-12.
Ibra dilanggar di kotak penalti oleh pemain bertahan Inter Milan, Alexandre Kolarov.
Ia langsung mengeksekusi penalti.
Handanovic awalnya berhasil memblok tendangan Ibra, namun bola mengarah ke Ibra dan berhasil menjadi gol.
Gol kedua di menit ke-16 dicetak berawal dari umpan manis Leao.
Ibra melesakkan bola untuk gol keduanya.
Saksikan sisa laga melalui link live streaming dan update hasil Inter Vs Milan melalui link live score berikut :
LIVE SCORE Hasil Inter Milan Vs AC Milan
Inter Milan Vs AC Milan
Hasil Inter Milan Vs AC Milan
Zlatan Ibrahimovic
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