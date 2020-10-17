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Susunan Pemain Inter Vs Milan Live RCTI+ Sports Derby Della Madonnina Malam Ini Mulai Jam 23.00 WIB
Pekan ke-4 Liga Italia Serie A musim 2020-2021 memanggungkan Derby Della Madonnina, Inter Milan Vs AC Milan, di Giuseppe Meazza Stadium, Sabtu malam..
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pekan ke-4 Liga Italia Serie A musim 2020-2021 memanggungkan Derby Della Madonnina, Inter Milan Vs AC Milan, di Giuseppe Meazza Stadium, Sabtu 17 Oktober 2020 mulai pukul 23.00 WIB.
Laga ini menjadi pertaruhan bagi dua striker tajam pada masanya yakni Romelu Lukaku di Inter Milan dan Zlatan Ibrahimović dari kubu AC Milan.
Live streaming Inter Milan vs AC Milan gratis melalui RCTI+.
Akses link live streaming RCTI+ dan link live score Inter Milan vs AC Milan di bagian akhir artikel.
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H2H Inter Milan vs AC Milan
* Inter Milan 4-2 AC Milan
* AC Milan 0-2 Inter Milan
* AC Milan 2-3 Inter Milan
* Inter Milan 1-0 AC Milan
* AC Milan 0-0 Inter Milan
Derby Della Madonnina
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