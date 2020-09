3 Bapaslon di Pilkada Melawi, Panji: Semua Ada Peluang Menang dan Kalah, Masyarakat yang Menentukan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bakal Calon Bupati Melawi, Panji tak mempermasalahkan adanya tiga bapaslon yang maju di Pilkada Melawi ini.

Menurut bakal calon yang merupakan petahana ini, kesemua bapaslon merupakan teman, sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Terlebih, semua keputusan nantinya ada ditangan masyarakat Kabupaten Melawi.

"Semuanya adalah kawan, semua ada peluang, peluang menang kalah, ketiganya ada, silahkan masyarakatlah yang menentukan," kata Panji, Senin (7/9/2020).

Ia pun berharap, agar masyarakat dapat objektif dalam menentukan pilihan nantinya.

"Kita berharap semua keputusan masyarakat diambil berdasarkan penilaian yang sebenarnya, sesuatu yang apa adanya, bukan karena provokasi, hasutan, fitnah, kita berharap semua berjalan dengan dasar yang sesungguhnya," jelas Panji.

"Jika masyarakat sudah mengambil keputusan atas dasar jujur, dan benar, saya kira itulah keputusan yang mesti kita terima," tambah Panji.

Lebih lanjut, Panji sendiri pun menargetkan dapat menang telak di Melawi.

"Target saya menang, target angka pastinya kita berharap sekitar 70 persen, kita optimis," katanya. (dho)



