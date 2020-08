ILC Malam Ini Bertabur Tokoh Tenar, Jusuf Kalla, Gatot Nurmantyo Hingga Fahri Hamzah | Tv One Live

ILC Malam Ini Selasa 18 Agustus 2020 Bertabur Tokoh Tenar, Jusuf Kalla, Gatot Nurmantyo Hingga Fahri Hamzah | Simak Tv One LivE di link live steaming berikut ini / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tayangan Indonesia Lawyers Club edisi Selasa 18 Agustus 2020 agaknya akan menjadi sajian program siaran istimewa bagi Anda penggemar program acara yang juga populer dengan nama ILC Tv One ini.

Pasalnya ILC malam ini akan menghadirkan 13 narasumber atau narsum ILC Tv One dalam diskusi talk show ILC hari ini.

Tak tanggung-tanggung, sekelas Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12, H M Jusuf Kalla, akan menjadi satu di antara pembicara di program ILC Tv One Selasa malam ini.

Tak hanya itu, nama-nama tenar lainnya juga masuk dalam daftar bintang tamu ILC dan akan menjadi pembicara yang mengupa tema ILC malam ini.

Beberapa di antaranya seperti politisi yang pernah menjadi unsur pimpinan di DPR RI, Fahri Hamzah yang terkenal vokal dan kerap dijuluki 'Singa Parlemen' oleh para pendukungnya.

Selain itu, tak ketinggalan pula mantam Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Ada pula sosok Said Didu, Ali Mochtar Ngabalin, pakar humum tata negara Refly Harun, hingga Prof Salim Said yang menjadi pembicara di tema ILC Tv One Selasa ini.

Berikut daftar lengkap nama narasumber dan bintang tamu yang akan menjadi pembicara dalam diskusi tema ILC hari ini, Selasa 18 Agustus 2020:

1. Prof Salim Said

2. H.M Jusuf Kalla