ILC Malam Ini di TV One Live Streaming TvOne Selasa 18 Agustus 2020, Daftar Bintang Tamu ILC Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One malam ini Selasa 18 Agustus 2020 akan kembali hadir seperti biasa.

Kepastian soal tayangnya program acara dengan format talk show ini telah diumumkan sang Presiden ILC Karni Ilyas.

Melalui Twitter, kepastian siaran live Tv One untuk program ILC Tv One ini disampaikan Karni Ilyas kepada publik.

Lewat unggahan itu pula, jurnalis senior satu ini turut mengungkapkan tema ILC malam ini.

Tema itu, menurut unggahan tersebut, tak lain seputar momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia alias HUT Kemerdekaan RI ke-75.

"Dear Pencinta ILC: diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "75 Tahun Indonesia Maju" Selamat menyaksikan. #ILCIndonesiaMaju,"

Demikian cuitan Karni Ilyas di Twitter soal tema ILC 18 Agustus 2020 malam nanti.

Siaran langsung program Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One ini tentunya dapat Anda saksikan pada tayangan live Tv One di layar televisi.

Selain itu, Anda juga mengikuti jalannya diskusi ILC Tv One tersebut melalui siaran streaming Tv One, ILC malam ini di tv one live streaming.

Berikut beberapa alternatif link live streaming Tv One, untuk menyaksikan tayangan ILC terbaru spesial 'edisi HUT Kemerdekaan RI' tersebut: