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Dunia Game

LENGKAP Bocoran Event Free Fire 3rd Anniversary: Open All Modes, Awakening Shard & Magic Cube Gratis

Ada juga hadiah 26 Character Trial Card, x100 Magic Fragments, Awakening Shard, dan Loot Crate berisi 30.000 Diamond lho!

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Free Fire
Event Free Fire 3rd Anniversary. LENGKAP Bocoran Event Free Fire 3rd Anniversary: Open All Modes, Awakening Shard & Magic Cube Gratis. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hi Survivors! Agustus menjadi bulan menyenangkan bagi para pemain Free Fire di Indonesia.

Selain dimeriahkan oleh event Booyah Merdeka, survivors juga akan kedatangan event seputar Free Fire 3rd Anniversary.

Pada event kali ini, survivors bakal kehadiran berbagai konten baru, seperti Clash Squad Bermuda 2.0 dan Hayato “Firebrand”.

Selain itu, 13 mode permainan Free Fire akan dibuka dan bisa dimainkan selama Peak Day Free Fire 3rd Anniversary lho!

Ada juga hadiah 26 Character Trial Card, x100 Magic Fragments, Awakening Shard, dan Loot Crate berisi 30.000 Diamond lho!

Penasaran bagaimana cara mendapatkannya? Dikutip dari booyah.co.id, berikut bocoran lengkap event Free Fire 3rd Anniversary!

Cara Mendapat 30.000 Diamond di Event Free Fire 3rd Anniversary! Ada 9 Loot Crate Bisa Kamu Dapat

Clash Squad: Bermuda 2.0

“Map terbaru Bermuda 2.0 hadir di mode CS!”

Periode event: 13-30 Agustus 2020

  • 13 Agustus 2020: Membuka lokasi baru Fisherman Greek dan Academy
  • 19 Agustus 2020: Membuka lokasi baru Hydropower
  • 22 Agustus 2020: Membuka lokasi baru Yagami Garden
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Tags
Magic Fragments
Character Trial Card
Free Fire 3rd Anniversary
Free Fire FF
Kode Redeem Free Fire 13 Agustus 2020
Free Fire Master League
Kode Redeem Free Fire FF 12 Agustus 2020
Magic Cube
Dunia Game
Awakening Shard Gratis
Magic Cube Gratis
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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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