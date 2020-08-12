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Cara Mendapat 30.000 Diamond di Event Free Fire 3rd Anniversary! Ada 9 Loot Crate Bisa Kamu Dapat
Dalam satu misi di event 3rd Free Fire Anniversary ini survivors bisa berkesempatan mendapatkan satu di antara hadiah jackpot yaitu 30.000 Diamond!...
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hi Survivors! Sebagai satu di antara game mobile yang begitu memiliki banyak player di Indonesia, tidak terasa saat ini Free Fire bakal memasuki tahun ketiganya setelah pertama kali diluncurkan 2017 silam.
Dari tiga tahun perjalanan Free Fire, tentu banyak hal yang dilewati.
Mulai dari banyaknya pembaruan yang menjadikan game ini terasa berbeda dan unik dari game sejenis lainnya hingga hadirnya berbagai karakter.
Seperti yang survivors ketahui, untuk menyambut ulang tahun ketiganya, Free Fire menghadirkan berbagai event menarik yang bisa diikuti seluruh player tanpa terkecuali!
Tidak tanggung-tanggung, dalam satu misi di event 3rd Free Fire Anniversary ini survivors bisa berkesempatan mendapatkan satu di antara hadiah jackpot yaitu 30.000 Diamond!
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Yupz, kamu tidak salah baca. Lebih tepatnya, hadiah ini bakal ada tersedia pada misi Friend Callback.
Seperti apa lebih detailnya? Yuk simak lebih lanjut penjelasannya di bawah dikutip dari booyah.co.id:
Misi Friend Callback 3rd Free Fire Anniversary
Seperti pada misi Firend Callback edisi sebelumnya, survivors diharuskan mengajak teman in-game yang tidak aktif selama lebih dari beberapa hari yang ditentukan untuk bermain kembali.
Untuk hadiahnya adalah sebagai berikut:
Hi Survivors
Free Fire 3rd Anniversary
Tak Bisa Login Free Fire
Free Fire FF
Kode Redeem Free Fire FF 12 Agustus 2020
Kode Redeem Free Fire 13 Agustus 2020
Kode Redeem FF 13 Agustus 2020
Weapon Loot Crate
Famas Vampire Weapon Loot Crater
Loot Crate
30.000 Diamond
Bundle Eternal Diamond
Diamond
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