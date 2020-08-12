Dunia Game
Cara Dapat Magic Cube Gratis di Event Free Fire 3rd Anniversary, Tukar dengan x100 Cube Fragments
Ada sejumlah hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan, seperti 26 Character Trial Card, Awakening Shard, Loot Crate berisi 30.000 Diamond.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hi Survivors! Bertepatan dengan ulang tahun ke-3 Free Fire, Garena akan menghadirkan rangkaian event Free Fire 3rd Anniversary mulai, Kamis (13/8/2020).
Dikutip dari booyah.co.id, ada sejumlah hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan, seperti 26 Character Trial Card, Awakening Shard, Loot Crate berisi 30.000 Diamond.
Yang tidak kalah keren yaitu x100 Cube Fragments yang bisa kamu tukarkan menjadi Magic Cube lho!
Penasaran bagaimana cara mendapatkan x100 Cube Fragments di event Free Fire 3rd Anniversary?
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Yuk simak penjelasannya berikut ini!
Untuk mendapatkan x100 Cube Fragment di event Free Fire 3rd Anniversary, kamu hanya perlu bermain Free Fire di mode apa saja pada Peak Day tanggal 22 Agustus 2020.
Kamu berkesempatan mendapatkan Cube Fragment dengan jumlah acak setelah selesai permainan.
Daftar hadiah:
x10 Cube Fragment
Survivors
Tak Bisa Login Free Fire
Free Fire FF
Kode Redeem Free Fire FF 12 Agustus 2020
Ulang Tahun Free Fire
Kode Redeem Free Fire Terbaru
Cube Fragment
Garena Free Fire
Garena FF
Garena akan Gelar Server Maintenance
kode redeem free fire terbaru resmi dari garena
Kamis 13 Agustus 2020
13 Agustus 2020
Dunia Game
Free Fire 3rd Anniversary
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