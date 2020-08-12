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Dunia Game

Cara Dapat Magic Cube Gratis di Event Free Fire 3rd Anniversary, Tukar dengan x100 Cube Fragments

Ada sejumlah hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan, seperti 26 Character Trial Card, Awakening Shard, Loot Crate berisi 30.000 Diamond.

zoom-inlihat foto Cara Dapat Magic Cube Gratis di Event Free Fire 3rd Anniversary, Tukar dengan x100 Cube Fragments
booyah.co.id
Event Free Fire 3rd Anniversary. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hi Survivors! Bertepatan dengan ulang tahun ke-3 Free Fire, Garena akan menghadirkan rangkaian event Free Fire 3rd Anniversary mulai, Kamis (13/8/2020).

Dikutip dari booyah.co.id, ada sejumlah hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan, seperti 26 Character Trial Card, Awakening Shard, Loot Crate berisi 30.000 Diamond.

Yang tidak kalah keren yaitu x100 Cube Fragments yang bisa kamu tukarkan menjadi Magic Cube lho!

Penasaran bagaimana cara mendapatkan x100 Cube Fragments di event Free Fire 3rd Anniversary?

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Yuk simak penjelasannya berikut ini!

Untuk mendapatkan x100 Cube Fragment di event Free Fire 3rd Anniversary, kamu hanya perlu bermain Free Fire di mode apa saja pada Peak Day tanggal 22 Agustus 2020.

Kamu berkesempatan mendapatkan Cube Fragment dengan jumlah acak setelah selesai permainan.

Daftar hadiah:

x5 Cube Fragment

x10 Cube Fragment

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Kamis 13 Agustus 2020
13 Agustus 2020
Dunia Game
Free Fire 3rd Anniversary
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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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