TIDAK Dihukum! Sutarmidji Minta Penumpang Pesawat Positif Covid-19 yang Kabur Serahkan Diri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penumpang Pesawat tujuan Surabaya ke Pontianak positif Covid-19 berinisial IS yang kabur diminta untuk segera menyerahkan diri. - Penumpang Pesawat tujuan Surabaya ke Pontianak positif Covid-19 berinisial IS yang kabur diminta untuk segera menyerahkan diri.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Dia meminta pria asal Jombang tersebut segera menyerahkan diri agar segera dapat diobati.

Midji pun mengatakan tidak akan menghukum IS, tapi justru akan mengobatinya.

• Dinkes Ungkap Alasan Buka Identitas Warga Asal Jombang yang Kabur Usai Dinyatakan Positif Covid-19 "Bagus menyerahkan diri saja. Kita tidak menghukum dia tapi mengobati di tempat yang lebih baik."

"Supaya tidak menjangkiti orang lain,” ujarnya, Rabu (5/8/2020).



Ia mengatakan pencarian terus dilakukan.

Dikatakannya bahwa istri IS menyampaikan bahwa IS berada ada di Jalan Tani Saigon.

Namun begitu tim datang ke lokasi, ternyata IS sudah lari.



“Ini bahaya sementara orang tidak kenal dia."

"Misal dia pergi makan ngopi orang tidak tahu. Ada kandungan virus didakam tubuhnya."

"Kemudian kita tidak tahu jenisnya karena semua masih tak spesifik maka harus dijaga," jelasnya.



Ia mengatakan jangan pernah menganggap remeh Orang Tanpa Gejala (OTG).

Memang akan sembuh sendiri, akan tetapi bagaiamana kalau OTG tersebut malah menjangkiti orang-orang lain.



“Kalau ketemu setelah diobat saya suruh pulang kalau sudah negatif."

"Karena tidak boleh warga tidak disiplin akan berbahaya itu,” pungkasnya.

Rilis Wajah

Dinas Kesehatan Kalbar merilis wajah IS, penumpang pesawat rute Surabaya-Pontianak, Kalimantan Barat yang dinyatakan positif Covid-19.



IS yang berasal dari Jombang, kabur saat hendak dijemput petugas untuk menjalani isolasi.



Dinas kesehatan bekerja sama dengan TNI-Polri untuk memburu keberadaan penumpang berinisial IS tersebut.



Dinkes Kalbar juga merilis wajah IS agar masyarakat ikut melapor jika mengetahui keberadaannya.



Peristiwa bermula, saat petugas melakukan rapid test secara acak kepada penumpang di Bandara Supadio, Pontianak.



Dari 21 penumpang, hasilnya ada dua orang yang menunjukkan reaktif.



"Satu orang warga Kabupaten Kubu Raya dan satu orang warga asal Jombang, Jawa Timur, yang akan mencari pekerjaan di Pontianak," kata Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson.



Berdasarkan uji swab di laboratorium Rumah Sakit Untan Pontianak, mereka rupanya dinyatakan positif Covid-19.