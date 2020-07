Lulusan Kampus UBSI Fakultas Teknik Informatika Dibekali Sertifikat Kompetensi Bidang IT

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/UBSI KAMPUS PONTIANAK

WORKOSHOP - Program Studi Sistem Informasi (Prodi SI) Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) menggelar Workshop & Uji Kompetensi Workshop & Uji Pengetahuan CPA: C++ (Cisco Academy UBSI) dengan tema “The First Step to be Great Programmer With CPA: Programming Essentials in C++”. Kegiatan ini dilaksanakan via video conference menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Senin (27/7/2020).