PENYANYI Rossa Akui Tengah Bahagia, Ceritakan Punya Pacar Baru & Sudah Dapat Restu Anaknya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Rossa terang-terangan bahwa dirinya kini sedang dekat dengan sesorang.

Pasca dirinya cerai dengan Yoyo Padi, Rossa memang memang tak buru-buru melangkah lagi ke pelaminan.

Bak gayung bersambut, selain memang sekarang dirinya mengaku tengah menjalin kasih, sang anak, Rizky Langit Ramadhan nampaknya juga sudah memberikan lampu hijau.

Rossa menyampaikan soal asmaranya dalam kanal Youtube Boy William dengan judul "INILAH RUMAH DIVA SEBENARNYA!! ROSSA AJAK BOY#DIBALIKPINTU", Selasa (15/7/2020).

"Are you single right now?" tanya Boy dikutip Grid.ID.

"Mmm not really," jawab Rossa.

Rossa kemudian menjelaskan bahwa dirinya sekarang memang dekat dengan seseorang.

Dirinya mengaku sangat bahagia.

Boy pun bertanya apakah anaknya baik-baik saja jika Rossa berpacaran dan nikah lagi.

"What about your son? Get a boy friend'," ujarnya.