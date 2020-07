DAFTAR Drakor Terpopuler 2020, 8 Drama Korea Peraih Rating Tertinggi | Ada The World of the Married / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea alias drakor adalah satu di antara tontonan yang kerap menarik perhatian pemirsa dan penikmat film di Tanah Air.

Beberapa serial drakor atau K-Drama di 2020 ini bahkan sukses menyedot perhatian penikmat film-film dari Negeri Ginseng (julukan Korea Selatan) di Indonesia.

The World of the Married tentu saja jadi satu di antaranya.

Drakor yang bertutur soal perselingkuhan dan rumah tangga ini bahkan sampai membuat viral di media sosial dan menjadi perbicangan netizen +62 (julukan warganet Indonesia).

Ternyata, selain The World of the Married, masih ada sejumlah judul drakor lain yang tak kalah populer.

Hal tersebut dilihat dari jumlah rating yang berhasil diraih film drakor tersebut.

Sehingga berpotensi menjadi drakor paling populer alias drakor terpopuler 2020 ini.

Memang, tahun 2020 baru berlangsung selama enam bulan alias semester pertama dan baru memasuki awal semester ke dua.

Namun dari enam bulan pertama atau semester 1 2020 tersebut, ada berbagai drama Korea seru yang sukses meraup rating tertinggi .

Drama-drama Korea yang meraih rating tertinggi di paruh pertama 2020 tersebut menyajikan cerita-cerita menarik.