Silaturahmi di Kediaman Kepala Desa Kuala Mandor B, Kapolsek Bahas Persiapan New Normal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Desa Kuala Mandor B dapat disebut Kota Kecamatan Kuala Mandor B, dikarenakan Desa kuala Mandor B dimana Kantor Camat, Mapolsek, Puskesmas, Kantor KUA dan Instansi Pelayanan Publik lainya berada.

Kapolsek Kuala Mandor B Iptu Much Shofian S.AP.,M.AP melaksanakan kunjungan di Kediaman Kepala Desa Kuala Mandor B Bpk M.ALI dalam rangka silaturahmi, Selasa (2/6/2020).

Adapun tujuan kunjungan tersebut selain bersilaturahmi sekaligus koordinasi terkait jelang pelaksanaan diberlakukannya New Normal mendatang di Desa Kuala Mandor B agar siap untuk lakukan new normal.

Kapolsek Kuala Mandor B Iptu Much Shofian S.AP.,M.AP dalam silahturahminya mengatakan New Normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona.

“Tata kehidupan baru utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan,” katanya.

Menyikapi hal tersebut tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan jelang diberlakukanya kebijakan pemerintah terkait New Normal khususnya di Desa Kuala mandor B yang merupakan Kota dari Kecamatan Kuala Mandor B agar bisa dicontoh desa lain di Kecamatan Kuala Mandor B. (*)