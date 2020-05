Aktor Lee Moo Saeng Pemeran Kim Yoon Ki Bicara Soal Kemungkinan The World of the Married Season 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar baik buat kamu pecinta drama korea 'The World of the Married'.

Satu diantara aktornya, Lee Moo Saeng berbicara soal kemungkinan drama korea 'The World of the Married'.

Lee Moo Saeng membagikan apa yang dia inginkan di musim kedua drama, jika itu pernah diproduksi.

Dalam wawancara eksklusifnya baru-baru ini saat menandai akhir dari drama hit JTBC 'The World of the Married.'

Lee Moosaeng baru-baru ini mendapatkan banyak cinta dari masyarakat berkat perannya sebagai Kim Yoon Ki, seorang dokter dan spesialis di departemen neuropsikiatri di Family Love Hospital.

Kim Yoon Ki menjadi menyukai Ji Sunwoo (diperankan oleh Kim Hee Ae) setelah berteman dengannya.

Selama wawancara, dia berbicara tentang akhir dari drama.

Dia berkata, "Saya sangat suka endingnya. Akhiran" terbuka "akan membuat pemirsa dapat membuat versi mereka sendiri,"ujarnya dilansir dari Kstarlive, Senin (25/5/2020)

Dia juga berkomentar, "Jika itu Kim Yoon Ki, saya pikir saya hanya akan mengaku kepada Ji Sun Woo bahkan jika dia menolak saya."ujarnya.

Ketika ditanya tentang kemungkinan musim kedua dari drama, dia mengungkapkan harapannya dalam kisah ini.