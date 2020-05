The World of the Married Tamat Login Eps 1-16 | Pecinta Drama Korea Sebut Enak Banget Si Pelakornya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea atau Drakor bertajuk The World of the Married sudah tamat.

Di episode terakhir (episode 16), drama ini berhasil memecahkan rekor rating tertinggi untuk TV kabel.

Dikutip dari www.haibunda.com, menurut Nielsen Korea, episode terakhir The World of the Married mencetak rating nasional rata-rata 28,37 persen.

Rating ini mengalahkan perolehan rekor drama ini sebelumnya, 24,44 persen.

Drama The World of the Married sudah mendulang popularitas sejak episode pertama.

Ratingnya terus melonjak selama 16 episode dan naik di setiap episodenya.

• KABAR Baik Bagi Pecinta Drakor, JTBC Akan Tayangkan Siaran Khusus The World of The Married Pekan Ini

Episode terakhir yang tayang pada, Sabtu (16/5/2020), begitu ditunggu-tunggu penggemar.

Akhir cerita dan konflik Ji Sun Wo dan mantan suaminya Lee Tae Oh menjadi fokus cerita.

Selain itu, kisah Yeo Da Kyung yang menjadi pelakor pun turut bikin penasaran.

Sejak penayangannya, episode terakhir drama The World of the Married banjir komentar netizen.