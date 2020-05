The World of The Married Ep 1 Full Sub Indo Hingga Ep 16 Final, Drakor A World of Married Couple / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The World of The Married adalah serial drama Korea alias drakor terpopuler saat ini.

Berbagai rekor berhasil dipecahkan oleh film Korean Drama (K-drama) yang tayang di stasiun broadcasting JTBC di Korea Selatan ini.

Terutama dalam soal jumlah pemirsa yang berhasil disedot oleh film drama Korea terbaru ini.

Termasuk di antaranya mengalahkan rekor jumlah penonton yang sebelumnya dipegang oleh serial drakor lainnya, SKY Castle.

Film drama Korea yang juga berjudul A World of Married Couple ini, bahkan juga mengalahkan rating film yang dibintangi oleh Lee Min Ho, yang berjudul The King: Eternal Monarch.

Film yang punya judul lain A World of Married Couple akan ditayangkan episode terakhirnya pada Sabtu (16/05/2020) malam ini.

Adapun jadwal tayangan serial drakor yang tayang di stasiun broadcasting Korea Selatan JTBC ini, yakni pada Sabtu malam ini, pukul 20.90 WIB * (Jadwal sementara).

Nah, Anda pun dapat menyaksikan tayangan episode terakhir drakor The World of The Married ini di perangkat gagdet Anda.

Satu di antaranya yakni dengan mengakses linl live streaming via aplikasi Viu.

Dalam kanal live streaming ini, Anda bahkan bisa menyaksikan The World of The Married Ep 1 Full Sub Indo.