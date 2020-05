Drakor The World of The Married Cetak Rekor Sepanjang Sejarah Televisi Korea, Kalahkan SKY Castle

TERPOPULER A World of Married Couple Drakor Garapan JTBC di DRAMAQU & VIU Eps 1-16 Sub Indo FULL HD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea (Drakor) The World of The Married berhasil mencatatkan sejarah baru didunia hiburan.

Drakor yang dibuat 16 episode ini mempu menarik perhatian masyrakat untuk menontonnya.

Sejarah yang dicatat oleh Drama Korea The World of The Married yang dibintangi oleh Kim Hee Ae adalah rating tertinggi sepanjang sejarah Drama Korea.

Hingga tayangan episode terakhir atau episode 16 popularitas drama The World of The Married masih belum terkalahkan.

Hal itu terlihat dari rating yang terus melonjak, bahkan dari awal episode hingga mencapai ending drama.

Melansir dari Kompas.com tentang catatan popularitas The World of The Married..

1. Lampaui SKY Castle

Menurut Nielsen Korea, episode 12 drama yang dibintangi Kim Hee Ae itu mencapai rating rata-rata 24,33 persen secara nasional.

Angka itu mengalahkan rekor sebelumnya yang dicapai drama SKY Castle dengan angka 23,78 persen.

Ini merupakan capaian tertinggi sebuah drama dalam catatan sejarah.