Sinopsis Eps 16 The World of The Married, A World of Married Couple Episode 16 Sub Indo Live VIU / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah 'kejutan' bakal tersaji dalam serial drama Korea (drakor) terpopuler saat ini, The World of The Married atau yang juga populer dengan judul lain A World of Married Couple.

Dikutip dari berbagai sumber jadwal episode ke 16 alias episode terakhir The World of The Married tersebut ditayangkan pada Sabtu (16/05/2020).

Tayangan episode pamungkas tersebut bisa Anda saksikan di siaran live streaming, satu di antaranya yakni lewat kanal VIU yang link live streamingnya kami sematkan di artikel ini.

Pada di episode ke 16 ini, episode pamungkas dari yang juga berjudul A World of Married Couple itu dimulai pada pukul 22.50 waktu Korea Selatan.

• LIVE Streaming The World of The Married Ep 16 Full Sub Indo, Akhir Cerita A World of Married Couple

Sementara untuk di Indonesia, akan disiarkan lebih kurang sekitar pukul 20.90 WIB* (jadwal dapat berubah sewaktu-waktu).

Dalam episode ini, sejumlah peristiwa besar akan mewarnai kisah para tokoh dalam cerita drama yang bertutur seputar rumahtangga, perselingkuhan dan cinta segitiga itu.

Berbagai pertanyaan soal kisah akhir dari cerita perselingkuhan dan romansa rumah tangga antara karakter Yeo Da Kyung, Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo akan terungkap.

Ji Sun Woo, disebut mengambil keputusan besar dengan pindah ke lokasi baru bersama sang putranya, Joon Young yang sudah kembali kepada si ibu.

• Episode Terakhir The World of The Married Sub Indo JTBC Drama, Sosok Masa Lalu Ji Sun Woo Terungkap?

Sementara Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung terlibat perseteruan hebat.

Yeo Da Kyung yang diperankan artis cantik Korea Selatan Han So Hee pada akhirnya berhasil mengendus perilaku serong suaminya, Lee Tae Oh.

Pria yang direbutnya dari Ji Sun Woo itu ternyata didapatinya kembali pada mantan istrinya.