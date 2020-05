Episode Terakhir The World of The Married Sub Indo JTBC Drama, Sosok Masa Lalu Ji Sun Woo Terungkap?

Episode Terakhir The World of The Married Sub Indo JTBC Drama, Sosok Masa Lalu Sun Woo Terungkap? / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Serial drama Korea The World of The Married episode terakhir akan tayang pada Sabtu (16/05/2020) malam.

Untuk di Korea Selatan sendiri, drama Korea terbaru di 2020 ini akan mulai ditayangkan pada pukul 22.50 waktu setempat.

Sementara di Indonesia sendiri, lebih kurang tayang sekitar pukul 20.90 WIB.

Dalam episode terakhir ini, berbagai pertanyaan soal kisah akhir dari cerita perselingkuhan dan romansa rumah tangga antara karakter Yeo Da Kyung, Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo akan terungkap.

Menariknya, disebut juga akan diungkap sosok penting dari masa lalu Ji Sun Woo.

Hal tersebut setidaknya terlihat dari sinopsi The World of The Married ep 16 yang tak lain episode terakhir.

Anda bisa menyaksikan siaran lengkapnya di kanal live streaming ViU yang link-nya kami sematkan di artikel ini.

Bahkan Anda juga bisa menyaksikan secara lengkap dah utuh keseluruhan episode.

Mulai dari episode pertama alias A World of The Married ep 1, hingga seri terakhir di episode 16 ini.

Sekilas Sinopsis The World of The Married Episode Terakhir