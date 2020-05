DRAKOR - ENDING The World of The Married Episode 16, Ada Kebenaran Terungkap dari Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Drama The World of The Married atau A World Married Couple sejauh ini telah memikat banyak hati pemirsa.

Tinggal satu episode lagi kita semua akan mengetahui ending kisah yang diperankan Kim Hee Ae dan Lee Tae Oh ini.

The World of The Married kini menunjukkan popularitasnya dengan raihan rating tertinggi sepanjang sejarah TV Kabel Korea.

Tidak hanya interpretasi Korea yang diangkat dari serial populer dari 'Doktor Foster' BBC mendapat pujian, tetapi telah berhasil memecah semua rating pemirsa dalam sejarah televisi Korea.

Mengikuti kisah Ji Sun Woo dengan mantan suaminya, Lee Tae Oh, serial ini mengeksplorasi bagaimana wanita yang pernah jatuh cinta dan bahagia berurusan dengan kecurangan dan obsesinya pada beberapa kesempatan.

Dalam episode terakhir, kita melihat akibat dari Sun Woo memberi tahu Da Kyung tentang dia dan perselingkuhannya kembali dengan Tae Oh.

Sun Woo dan Joon Young meninggalkan kampung halaman mereka, tetapi ketika Da Kyung akhirnya menyadari pria seperti apa suaminya sebenarnya, dia memutuskan untuk meninggalkannya untuk selamanya dan membawa putrinya bersama mereka.

Sepertinya episode terakhir karena semuanya jatuh ke tempatnya, Tae Oh mendapatkan apa yang pantas, Joon Young akhirnya senang, dan Sun Woo kembali dan mempertahankan pekerjaannya di rumah sakit.

Tapi, sayang sekali, itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Episode berakhir pada gantungan tebing dengan Sun Woo tidak dapat menemukan putranya di di rumah, tetapi malah menemukan catatan yang mengatakan tulisan singkat.