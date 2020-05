Nama Pemain Drama Korea The World of The Married Lengkap, Sinopsis The World of Married Episode 3 / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Alur cerita serial drama Korea (drakor) The World of The Married sukses mengobok-obok emosi para penontonnya.

Tak mengherankan bilamana seriak Korean Drama (K-Drama) satu ini sukses menjadi drakor paling favorit saat ini.

Termasuk di negara asalnya sendiri, Korea Selatan.

Popularitas besar film yang punya judul lain A World of The Married Couple itu pun turut menyedot animo penggemar drakor di Tanah Air.

Sampai-sampai beberapa waktu lalu, aktris pemeran karakter Yeo Da Kyung, perempuan yang merebut suami dari karakter utama ji Sun Woo, Han So Hee, diserbu netizen +62 (julukan netizen Indonesia).

Sosok asli pemeran dari tokoh-tokoh lain dalam serial drakor inipun turut pula membuat penasaran beberapa netizen.

Nah, berikut kami tampilkan nama lengkap dan karakter yang diperankan masing-masing artis Korea Selatan di fil The World of The Married tersebut:

Daftar pemain The World of the Married

Kim Hee Ae sebagai Ji Sun Woo

Park Hae Joon sebagai Lee Tae Oh