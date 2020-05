Kisah The World of The Married Bikin Baper, Ternyata Nyawa Kim Hee Ae Nyaris Terenggut saat Syuting

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kisah akhir Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple kini banyak dinantikan pemirsa.

Sementara episode 14 sudah tayang di JTBC Sabtu (9/5/2020) lalu.

Ketika syuting episode 14, salah satu adegan menggambarkan Kim Hee Ae sedang bersama aktor Lee Moo Saeng dalam deburan ombak di pantai.

Ada adegan Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) yang nyaris menenggelamkan dirinya ke air laut.

Hingga akhirnya datang Kim Joon Ki (Lee Moo Saeng) menyelamatkannya.

Ji Sun Woo sempat tak sadarkan diri hingga kemudian Kim Yoon Ki mencoba membangunkannya dalam keadaan basah kuyup.

Setelah sadar, Sun Woo menangis menumpahkan emosinya kepada Kim Joon Ki.

Adegan ini banyak membuat penonton hanyut terbawa perasaan (baper).

Ternyata adegan itu hampir merenggut nyawa keduanya.

Namun dibalik tayangan yang mengaggumkan tersebut, ada proses syuting yang membutuhkan usaha khusus, terutama oleh aktris Kim Hee Ae yang berperan sebagai dokter Ji Sun Woo.