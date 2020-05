Kim Hee Ae Sukses di The World of The Married, Intip Drama Perselingkuhan Lain yang Diperankannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of The Married kini tengah naik daun berada dipuncak popularitas.

Tak hanya itu, para pemerannya juga menjadi sorotan tanpa terkecuali Kim Hee Ae pemeran Ji Sun Woo atau Dr Ji.

Aksi aktris Kim Hee Ae dalam drama Korea The World of The Married sukses besar.

Kim Hee Ae mampu memerankan tokoh Ji Sun Woo dengan baik dan mengesan.

Namun, ini bukan kali pertama Kim Hee Ae terlibat dalam produksi bertema perselingkuhan.

Tak sabar menunggu kelanjutan episode dari The World of The Married, bagaimana kalau mengisi dengan beberapa drama atau film Kim Hee Ae bertema perselingkuhan yang tak kalah menarik.

Secret Affair

Drama Korea ini tayang di JTBC.

Drama ini juga dibintangi Yoo Ah In sebagai lawan main.

Tak seimbang soal usia? Ya, karena kisahnya juga digambarkan tentang kisah cinta ahjumma dengan oppa.