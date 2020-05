Agensi Jeon Jin Seo 'Lee Joon Young' The World of The Married Minta Maaf, Gegara Postingan Masa Lalu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of The Married saat ini tengah menuai popularitas dan banyak menjadi perbincangan publim pecinta drakor.

Tak terasa cerita The World of The Married akan memasuki final dengan tersisanya Episode 15 dan Episode 16 yang merupakan sesi terakhir akan rilis pekan depan, Jumat (15/5/2020) dan Sabtu (16/5/2020).

Seiring popularitas Drakor The World of The Married ini, para pemainnya juga menjadi sorotan.

Tanpa terkecuali Jeon Jin Seo yang memerankan Joon Young putra dari Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon).

Namun kabar kurang sedap tengah menerpa Jeon Jin Seo.

Agensi Jeon Jin Seo telah meminta maaf atas posting masa lalu yang dibuat oleh aktor anak tersebut.

Jeon Jin Seo saat ini muncul dalam drama populer "The World of the Married" sebagai Lee Joon Young.

Aktor ini lahir pada tahun 2006, dan dia berusia 13 tahun dalam perhitungan Barat dan 15 tahun dalam perhitungan Korea.

Baru-baru ini, kontroversi muncul tentang posting Jeon Jin Seo di Facebook.

Postingannya mengundang kontroversial termasuk ilustrasi karakter manhwa laki-laki memberikan jari tengah dengan kedua tangan.