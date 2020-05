Bayaran Kim Hee Ae Perankan Ji Sun Woo di The World of The Married Jadi Sorotan, Dinilai Tak Layak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of The Married atau A world of Married Couple saat ini tengah mendulang popularitasnya.

Menjelang episode akhir cerita yang akan berakhir pekan depan, rating pemirsa untuk episode terbaru "The World of the Married" kembali naik untuk menyamai rekornya sendiri untuk peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea, Sabtu 9 Mei 2020 kemarin.

Selain popularitas drama produksi JTBC ini, seluk beluk para pemeran lantas ikut mencuri perhatian publik.

Belum lama ini episode terbaru variety show Korea Rumor Has It mengungkapkan bayaran Kim Hee Ae di drama The World of The Married.

Mereka mengatakan kalau aktris berusia 54 ini menerima bayaran yang tinggi.

Kim Hee Ae biasanya mendapatkan bayaran mulai dari Rp 850 juta - Rp 969 jutaper episode ketika membintangi sebuah drama.

"Rata-rata $ 57.000 (setara Rp 850 juta) hingga $ 65.000 USD (setara Rp 969 juta) per episode!," menurut seorang rekan media hiburan dilansir dari Koreaboo, Senin (11/5/2020).

Namun Kim semenjak Hee Ae bermain untuk The World of The Married sebagai Dr Ji Sun Woo ia mendapatkan bayaran fantastis.

"Kim Hee Ae menandatangani untuk menggambarkan peran rumit Dr Ji Sun Woo mendapatkan 70.000.000 KRW - 80.000.000 KRW setiap episode

"70.000.000 (Rp 856 Juta) - 80.000.000 KRW (Rp 978 Juta) setiap episode.