SPOILER Seri Akhir The World of The Married Episode 15 dan 16, Akhir Kehancuran Lee Tae Oh?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple kini banyak dinantikan pemirsa.

Bahka menjelang episode akhir cerita yang akan berakhir pekan depan, rating pemirsa untuk episode terbaru "The World of the Married" kembali naik untuk menyamai rekornya sendiri untuk peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea, Sabtu 9 Mei 2020 kemarin.

Seri The World of The Married Episode 15 dan Episode 16 yang merupakan sesi terakhir akan rilis pekan depan, Jumat (15/5/2020) dan Sabtu (16/5/2020).

Episode terakhir The World of The Married akan menjadi bagian yang paling dinantikan untuk melihat akhir dari kisah penuh emosi dan skandal percintaan ini.

Episode 15 akan memberi jalan bagi akhir seri, sehingga tidak akan kekurangan spektakuler.

Melihat episode 14 yang lalu, kita akan melihat apa yang Da Kyung akan lakukan sekarang karena Sun Woo memberitahunya tentang Lee Tae Oh tidur dengannya dan juga apa yang Sun-Woo rencanakan untuk lakukan tentang kehidupan dan kariernya di kota kelahirannya.

Spoiler Episode 15

Pertarungan internal karakter utama, kemarahan, dan manipulasi akan mencapai puncaknya di episode 15.

Bahkan produser acara telah mengisyaratkan bahwa kita mungkin akhirnya melihat ketegangan di teaser sebelumnya

"Semua karakter, termasuk Ji Sun Woo dan Lee Tae Woo, akan berhadapan dalam permainan pikiran tegang saat mereka berdiri di tepi tebing. Kebenaran yang nyata dari hubungan dan emosi mereka akan terungkap ... Tolong awasi gerakan Ji Sun Woo selanjutnya saat dia akhirnya menghadapi bahaya yang tidak terduga, "ungkap Mo Wanil, sutradara The World of The Married dilansir dari thecinemaholic.com, Senin (11/5/2020)