THE WORLD OF THE MARRIED Episode 14 Lagi-lagi Pecahkan Rekor Rating Tertinggi Sejarah Drama Korea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Popularitas drama korea "The World of the Married" JTBC masih tak terbantahkan.

Drama dari saluran JTBC itu disebut berhasil membuat penonton ikut terbawa emosi dari para karakter di dalamnya.

Pada tanggal 9 Mei, rating pemirsa untuk episode terbaru "The World of the Married" kembali naik untuk menyamai rekornya sendiri untuk peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea.

Menurut Nielsen Korea, siaran drama hit 9 Mei (episode 14) kembali ke peringkat nasional rata-rata 24,3 persen yang membuat sejarah pekan lalu.

Sementara itu, setelah jatuh ke peringkat terendah belum malam sebelumnya, "The King: Eternal Monarch" SBS masih jatuh lebih jauh dengan episode terbarunya.

Dilansir dari Soompi, pada 9 Mei, drama romansa fantasi mencetak peringkat nasional rata-rata 6,1 persen dan 8,1 persen untuk dua bagiannya.

• TONTON Eps 14 The World of The Married atau A World of Married Couple Sub Indo Dramaqu, Viu & JTBC

"Once Again" KBS 2TV tetap kuat dengan peringkat nasional rata-rata 22,1 persen dan 26,6 persen untuk dua bagiannya, sementara "When My Love Blooms" TVN bertahan dengan peringkat rata-rata 4,2 persen untuk malam itu.

The World of the Married yang tayang di JTBC terus mendominasi slot waktunya.

Menurut Nielsen Korea sehari sebelumnya episode 8 Mei dari drama yang sangat populer itu mencetak rata-rata peringkat pemirsa 21,1 persen secara nasional.

Meskipun tidak mampu mengalahkan rekor peringkat pribadinya sendiri 24,3 persen dari episode sebelumnya yang membuat sejarah dengan menyalip "SKY Castle" untuk mencapai peringkat pemirsa tertinggi dari setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea, "The World of the Married" masih menempati posisi pertama dalam slot waktu di semua saluran.

• Episode Terbaru Drama Korea The World of the Married Raih Rating Tertinggi, Tembus 20 Persen