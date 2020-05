TONTON Eps 14 The World of The Married atau A World of Married Couple Sub Indo Dramaqu, Viu & JTBC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of The Married episode 14 akhirnya mengudara di jaringan JTBC pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2020, jam 22:50 KST atau atau pukul 20.50 WIB.

Namun demikian untuk pemirsa internasional di luar wilayah Korea, Anda harus mengandalkan streaming online dari berbagai situs web yang tersedia.

Episode 14 The World of The Married atau A World of Married Coupledengan subtitle Indonesia dapat disaksikan di Viu hingga Dramaqu Minggu 10 Mei 2020 ini.

Apakah kamu sudah mendapatkan jalan ceritanya yang semakin menegangkan?

• STREAMING The World of The Married Episode 14 Sub Indo via JTBC, Viu dan Dramaqu | Penuh Kepanikan

Acara ini merilis dua episode baru setiap hari Jumat dan Sabtu pada slot waktu yang sama.

Hingga 13 episode yang disiarkan sejauh ini, The World of The Married berjalan untuk musim pertamanya yang akan berakhir dengan episode 16.

Dengan demikian masih satu pekan untuk kita mengetahui ending dari drama yang menguras emosi ini.

Kisah yang dijalani oleh Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan sang mantan suami Lee Tae Oh (Park Hae Joon) di The World of The Married episode 13 dan episode 14 akan semakin rumit.

Terutama oleh persoalan yang kini dihadapi putra mereka Lee Joon Young (Jeon Jin Seo).

Sekilas drama The World of The Married mengisahkan Ji Sun Woo adalah dokter keluarga.