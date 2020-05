KAPAN The World of The Married Tayang di Trans TV?, Ini Jadwal Tayang The World of Married Couple

Kapan The World of The Narried Tayang di Trans TV?, Ini Jadwal Tayang The World of Married Couple / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The World of The Married adalah serial drama Korea (drakor) alias K-Drama yang saat ini tengah naik daun.

Tak hanya di Korea Selatan yang menjadi asal drama satu ini, tapi juga di Tanah Air.

Film ini sukses besar menyedot animo penggemar film-film drama Korea di Indonesia.

Saat ini, film yang juga populer dengan nama judul lain A World of Married Couple itu sukses mengukir rekor penonton.

• JADWAL Tayang Episode Terakhir The World of The Married Eps 15 - 16 di DRAMAQU - JTBC dan VIU

Terutama di beberapa episode terakhinya baru-baru ini.

Bertutur tentang kisah prahara orang ketiga di rumah tangga dan perselingkuhan fiml drakor ini seolah sukses menyihir penontonnya.

Membuat para pemirsa terbawa hanyut dalam buaian emosi dan tak jarang berurai 'air mata' saat menyaksikan film drakor satu ini.

Nah, kabar baiknya, film The World of The Married direncanakan akan tayang di satu di antara stasiun televisi swasta nasional, Tv One.

• DRAMAQU The World of The Married Episode 14 Sub Indo, Download A World of Married Couple Eps 1-16

Dengan demikian, para penggemarnya dapat menyaksikannya kembali mulai dari episode pertama.

Itu tentunya juga jadi kabar baik bagi pemirsa yang 'ketinggalan' menyaksikannya lantaran tayangan di stasiun broadcasting Korea JTBC sudah menanyangkan hingga episode ke 13, dan hanya menyisakan 3 episode terakhirnya.