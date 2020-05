DRAMAQU The World of The Married Episode 14 Sub Indo, Download A World of Married Couple Eps 1-16

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple saat ini tengah menuai popularitasnya.

Menjelang episode akhir cerita yang akan berakhir pekan depan, rating pemirsa untuk episode terbaru "The World of the Married" kembali naik untuk menyamai rekornya sendiri untuk peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea, Sabtu 9 Mei 2020 kemarin

Namun demikian untuk pemirsa internasional di luar wilayah Korea harus mengandalkan streaming online dari berbagai situs web yang tersedia

Episode 14 The World of The Married atau A World of Married Couple dengan subtitle Indonesia dapat disaksikan di Viu hingga Dramaqu Minggu 10 Mei 2020 ini.

• THE WORLD OF THE MARRIED Episode 14 Lagi-lagi Pecahkan Rekor Rating Tertinggi Sejarah Drama Korea

Acara ini merilis dua episode baru setiap hari Jumat dan Sabtu pada slot waktu yang sama.

Drakor The World of The Married berjalan untuk musim pertamanya akan berakhir dengan episode 16.

Dengan demikian masih satu pekan untuk kita mengetahui ending dari drama yang menguras emosi ini.

Sekilas drama The World of The Married mengisahkan Ji Sun Woo adalah dokter keluarga.

Dia menikah dengan Lee Tae Oh dan mereka memiliki seorang putra.

Dia tampaknya memiliki segalanya, termasuk karier yang sukses dan keluarga yang bahagia, tetapi dia dikhianati oleh suaminya yang berselingkuh.

Sementara Lee Tae Oh bermimpi menjadi sutradara film terkenal.