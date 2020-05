JADWAL Episode Terakhir The World of The Married, Nonton Drakor Sub Indo di Dramaqu dan Viu JTBC / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada sekitar 16 episode yang dijadwalkan tayang dari serial drama Korea The World of The Married.

Hingga Minggu (10/05/2020), sudah ada 14 episode yang ditayangkan di stasiun braodcasting televisi Korea Selatan JTBC tersebut.

Dengan demikian, hanya ada dua episode yang tersisa untuk menyaksikan akhir dari kisah drama korea yang bercerita tentang rumahtangga dan perselingkuhan tersebut.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut jadwal lengkap untuk dua episode terakhir serial drakor The World of The Married yang menceritakan kisah cinta segitiga antara karakter Lee Tae Oh, Sun Woo dan Yeo Da Kyung tersebut:

Jadwal The World of The Married episode 15

Jumat, 15 Mei 2020 Pukul 20.90 WIB *

Jadwal The World of The Married episode 16 (terakhir)

Sabtu, 16 Mei 2020 Pukul 20.90 WIB*

*Jadwal hanya bersifat sebagai informasi awal, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Ada beberapa alternatif yang bisa dicoba untuk menyaksikan film drakor The World of The Married.