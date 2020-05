STREAMING The World of The Married Episode 14 Sub Indo via JTBC, Viu dan Dramaqu | Penuh Kepanikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Konflik Terjadi di The World of The Married Episode 14 karena Ji Sun Woo bertekad untuk meninggalkan kota untuk selamanya

"The World of the Married" JTBC telah berbagi sekilas tentang kekacauan yang akan terungkap di episode 14 yang akan segera tayang.

Kisah yang dijalani oleh Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan sang mantan suami, Lee Tae Oh (Park Hae Joon) di The World of The Married episode 13 dan episode 14 akan semakin rumit.

Terutama oleh persoalan yang kini dihadapi putra mereka Lee Joon Young (Jeon Jin Seo).

Drama Korea The World of The Married episode 13 baru saja tayang Jumat (8/5/2020) pukul 22:50 KST atau pukul 20.50 WIB.

Sementara The World of The Married episode 14 akan mengudara di Korea pada jaringan JTBC pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2020, jam 22:50 KST.

Spoiler Episode 14

Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) mengalami kejutan dan kebingungan setelah mengetahui bahwa putra mereka Lee Joon Young (Jun Jin Seo) berkelahi di sekolah dan bahkan mencuri barang milik teman-teman sekelasnya.

Ji Sun Woo berjuang untuk menghindari yang terburuk, tetapi rekonsiliasi tidak mudah karena tekanan emosional yang dalam.

Lebih buruk lagi, Yeo Da Kyung (Han So Hee) ikut berperan sebagai ibu Lee Joon Young, mendorong Kim Hee Ae untuk membuat keputusan untuk meninggalkan kota.