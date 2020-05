NONTON Streaming The World of The Married Episode 13 & 14, Babak Baru Kisah Ji Sun Woo & Lee Tae Oh.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea populer The World of The Married episode 13 baru saja tayang Jumat (8/5/2020) pukul 22:50 KST atau pukul 20.50 WIB.

Sementara The World of The Married episode 14 akan mengudara di Korea pada jaringan JTBC pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2020, jam 22:50 KST

Acara ini merilis dua episode baru setiap hari Jumat dan Sabtu pada slot waktu yang sama.

Hingga 13 episode yang disiarkan sejauh ini, The World of The Married berjalan untuk musim pertamanya yang akan berakhir dengan episode 16.

Drama ini mengangkat kisah perselingkuhan yang diadaptasi dari serial populer 'Doctor Foster,' seri Korea ini telah berhasil menjadi seri berperingkat tertinggi kedua dalam sejarah televisi.

Disutradarai oleh Mo Wan II dan Joo Hyun sebagai penulis skenario.

The Word of The fitur fitur pemain seperti Kim Hee Ae sebagai Ji Sun Woo, bahtera Park Hae Joon sebagai Lee Tae Oh, dan Han So Hee sebagai Yeo Da Kyung antara aktor pendukung lainnya.

Drama populer garapan JTBC ini semakin seru karena jalan ceritanya menjadi lebih rumit.

Terlebih lagi tentang kelanjutan hubungan Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan sang mantan suami, Lee Tae Oh (Park Hae Joon) yang memasuki babak baru.

Spoiler The World of The Married Episode 14