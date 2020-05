STREAMING The World of The Married Sub Indo Eps 13 dan 14, Nasib Joon Young hingga Ji Sun Woo Pergi?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kisah yang dijalani oleh Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan sang mantan suami, Lee Tae Oh (Park Hae Joon) di The World of The Married episode 13 dan episode 14 akan semakin rumit.

Terutama oleh persoalan yang kini dihadapi putra mereka Lee Joon Young (Jeon Jin Seo).

Drama Korea The World of The Married episode 13 baru saja tayang Jumat (8/5/2020) pukul 22:50 KST atau pukul 20.50 WIB.

Sementara The World of The Married episode 14 akan mengudara di Korea pada jaringan JTBC pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2020, jam 22:50 KST.

Sekilas drama The World of The Married mengisahkan Ji Sun Woo adalah dokter keluarga.

Dia menikah dengan Lee Tae Oh dan mereka memiliki seorang putra.

Dia tampaknya memiliki segalanya, termasuk karier yang sukses dan keluarga yang bahagia, tetapi dia dikhianati oleh suaminya yang berselingkuh.

Sementara Lee Tae Oh bermimpi menjadi sutradara film terkenal.

Dia menjalankan bisnis hiburan dengan dukungan istrinya Ji Sun Woo.

Meskipun dia mencintai istrinya, Lee Tae Oh jatuh ke dalam hubungan yang berbahaya.