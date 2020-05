TERUNGKAP Kisah Para Pemeran The World Of The Married di Belakang Layar, Cek Cara Nonton Episode 13

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama The World of The Married atau A World of A Married Couple yang merupakan kisah perselingkuhan menjadi favorit hingga saat ini.

Diangkat dari drama populer Inggris yang berjudul 'Doctor Foster' kini menjadi drama seri berperingkat tertinggi kedua di Korea Selatan dalam sejarah televisi.

The World of The Married yang memang sangat menguras emosi ini kini sudah memasuki episode 13 yang ditayangkan Jumat (8/5/2020) malam tadi.

• Nonton Episode 13 The World of The Married Drama Korea Sub Indonesia Dramaqu, VIU dan JTBC

Para pemirsa sangat terbawa alur cerita saat menonton drama yang diperankan oleh Kim Hee Ae, Park Hae Joon dan Han So Hee serta sederet bintang Korea populer lainnya.

Namun demikian, berbalik dengan peran yang dimainkan para pemain di balik kamera, banyak yang penasaran dengan kisah mereka di kehidupan nyata.

Penggemar "The World of the Married" melihat sekilas chemistry para bintang di lokasi syuting.

Dilansir dari Soompi, Pada 7 Mei, "The World of the Married" merilis foto baru di belakang layar.

Drama JTBC baru-baru ini menetapkan rekor baru untuk peringkat rating tertinggi yang pernah dicapai oleh drama dalam sejarah jaringan kabel Korea.

Meskipun aktor memerankan karakter kompleks dengan masalah yang belum terselesaikan dalam drama, mereka sebenarnya teman dekat dalam kehidupan nyata!

Dalam foto, para aktor menunjukkan akting yang penuh gairah di kamera.