The World of The Married Ep 13 Full Sub Indo Tayang Pekan Depan, Simak Eps 11 dan 12 di Link Berikut / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The World of the Married menjadi serial drama Korea alias drakor yang tengah naik daun dan ramai jadi perbincangan.

Termasuk penikmat drama Korea alias K-Drama di Tanah Air.

Plot alur cerita yang penuh teka teki ditambah aksi beradu akting para pemeran pada setiap skenarionya yang mampu menguras air mata dan emosi penonton jadi keseruan tersendiri dari drakor The World of the Married ini.

Sejumlah kejutan pun menjadi warna dalam tayangan episode teranyarnya di episod ke 12, Sabtu (03/05/2020).

Satu di antaranya yakni momentum Lee Tae Oh kembali 'rujuk' dengan sang mantan istrinya, Sun Woo.

Namun 'rujuk'nya Sun Woo dan Lee Tae Oh ini justru dalam 'ikatan terlarang' perselingkuhan.

Dengan kata lan, Lee Tae Oh berselingkuh dengan Sun Woo dan berkhianat terhadap Yeo Da Kyung yang diperankan aktris Han So Hee.

Serial K-Drama The World of the Married atau A World of Married Couple ini tayang setiap pekan.

Sejumlah kejutan pun berpotensi kembali terjadi di episode ke 13 yang akan tayang di pekan ke depan.

Nah, sebelum Anda menyaksikan tayangan episode 13 yang akan tayang pada Jumat (08/05/2020) atau Sabtu (09/05/2020), ada baiknya Anda menyaksikan terlebih dahulu tayangan episod 11 dan 12.