Fakta The World of The Married Episode 10, Ancaman Lee Tae Oh hingga Niat Kim Yoon Ki Mulai Terkuak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of the Married episode 10 baru saja tayang Sabtu (25/4/2020) kemarin.

Drama The World of the Married berkisah tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang harus terusik dengan hadirnya orang ketiga.

Memasuki episode ke 10, drama Korea The World of The Married justru semakin menegangkan.

Banyak adegan tak terduga dari para pemeran yang semula terlihat tenang dalam drama ini.

Seperti apa serunya episode 10 yang tayang Sabtu (25/4/2020) di JTBC itu, simak rangkumannya.

Rumah tangga Ko Ye Rim terancam bubar

Semua berawal dari Son Je Hyuk (Kim Young Min) coba-coba berselingkuh dengan Joy (Oh So Hyun) yang ternyata adalah jebakan yang dipasang oleh Lee Tae Oh.

Disaat Je Hyuk berniat memperbaiki rumah tangganya, Tae Oh justru membuat Ko Ye Rim sadar tentang kelakuan suaminya di belakang dia lewat Joy.

Tae Oh mengirimkan foto-foto saat Je Hyuk bersama Joy yang sedang menginap di hotel.

Akhirnya, Ye Rim marah dan membuang semua baju Je Hyuk dan meminta bercerai.

