Streaming Drakor The World of The Married Eps 12 Sub Indo, Tayang Sabtu (2/5) Malam | Ini Linknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The World of The Married saat ini menjadi satu di antara drama Korea alias drakor yang sukses menyedot perhatian penikmat serial k-drama asalnegeri ginseng (julukan Korea Selatan) itu.

Plot cerita yang disajikan sukses mengaduk emosi para penontonnya.

Tak terkecuali para perempuan yang sudah berumahtangga.

Tak mengherankan, lantaran serial drakor satu ini memang mengangkat kisah seputar rumah tangga dan peristiwa perselingguhan yang melibatkan pihak ke tiga atau populer digerali pelakor.

The World of the Married saat ini akan tayang masuk ke episode 11, di mana tayangannya akan disiarkan pada Sabtu (2/5/2020) malam ini.

Pada episode ini akan diungkapkan pembunuh Park In Kyu.

Siapakah pembunuh Park In Kyu?

Sementara Lee Tae Oh diinvestigasi terkait kasus pembunuhan Park In Kyu.

Episode 12 The World of the Married akan tayang malam ini pukul 20.50 WIB, jangan sampai ketinggalan.

Pada episode 11 yang tayang Jumat (1/5/2020), Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) berusaha agar dirinya dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) tak terseret kasus kematian Park In Kyu (Lee Hak Joo) demi Lee Joon Young (Jeon Jin Seo).

