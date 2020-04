Hwasa MAMAMOO, Jennie BLACKPINK dan Joy Red Velvet Top 3 Teratas Member Girl Grup K-Pop April 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hwasa Mamamoo kembali teratas Member Girl Grup K-Pop April 2020.

Kemudian disusul Jennie BLACKPINK dan Joy Red Velvet.

Lembaga Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk setiap member girl grup.

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat terhadap 510 anggota kelompok perempuan, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 18 Maret hingga 19 April.

Hwasa MAMAMOO menduduki puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi brand 2.226.146, menandai peningkatan skornya 36,79 persen sejak Maret.

Frase berpangkat tinggi dalam analisis kata kunci termasuk “Home Alone (I Live Alone),” “featuring,” and “swimsuit,” sedangkan istilah terkait peringkat tertinggi termasuk “sexy,” “different,” and “healthy.”

Analisis positif-negatif Hwasa mengungkapkan skor reaksi positif 75,04 persen.

Jennie BLACKPINK mengambil tempat kedua di peringkat dengan indeks reputasi brand 1.982.440, sementara Joy Red Velvet berada di posisi ketiga dengan total indeks 1.515.989 untuk bulan April.

Dilansir dari Soompi, inilah ranking 30 besar member Girl Grup K-Pop teratas bulan ini:

1. Hwasa MAMAMOO