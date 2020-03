Merasa Alami Gejala Virus Corona, Bisa Jadi Kena Gangguan Seperti Ini, Ada Negatif dan Positif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Di saat kita sedang mengalami situasi pandemi virus corona seperti sekarang, kecemasan berlebihan mudah menghampiri hidup kita.

Kita seolah-olah mengalami gejala infeksi persis seperti yang dialami para pasien yang telah dinyatakan positif.

Dalam istilah medis kondisi seperti ini disebut dengan psikosomatis.

Psikosomatis seperti melansir Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology, merupakan suatu kondisi yang menyebabkan kita seolah merasakan gejala sakit fisik.

Ini terjadi karena adanya stres, depresi, dan kecemasan. Meskipun psikosomatis tidak menular secara fisik, penyakit ini menular secara emosional.

Melansir Psychology Today, riset 2012 yang dipimpin psikolog Michael Wheaton telah membuktikan, situasi pandemi dapat menciptakan gangguan kecemasan dan perubahan perilaku yang berimbas pada fisik kita.

Menurut peneliti, rasa cemas dalam merespon suatu penyakit bisa memiliki dampak positif pada perilaku manusia.

Sebaliknya, kecemasan berlebihan bisa menyebabkan stres dan perilaku keliru justru berdampak negatif pada hidup kita.

Perilaku keliru yang justru berdampak fatal pada diri sendiri, misalnya konsumsi obat pencegah infeksi berlebihan yang bisa menyebatkan resitan atau overdosis.

Selain itu, terlalu sering menonton atau membaca berita mengenai pandemi juga membuat diri kita seolah-olah mengalami penyakit tersebut.