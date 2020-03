Youtuber Cantik Asal Kanada Ini Komentari Bahasa Inggris Syahrini, Ternyata Banyak yang Salah 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Syahrini memang tak ada henti-hentinya menjadi sorotan.

Tak cuma dikenal memiliki dandan nyentrik dan tingkah laku unik, Incess sapaan akrab Syahrini juga kerap melontarkan jargon-jargon unik.

Tapi bagaimana ya jika pemilik jargon "maju mundur syantik" ini berbicara bahasa Inggris?

Youtuber asal Kanada, Sacha Stevenson memberikan penilaian terhadap kemampuan Syahrini dalam berbahasa Inggris.

Sacha memang sering mengkritisi kemampuan bahasa Inggris selebriti Indonesia melalui program rutin di Channel Youtubenya yang ia beri nama Seleb English.

Dalam video tersebut, Sacha memutar rekaman percakapan Syahrini dengan salah satu bule Eropa.

Dari hasil rekaman tersebut, menurutnya bahasa Inggris Syahrini lumayan bagus meski banyak salah dalam penekanan dan pelafalan kata.

"Dia lebih bagus daripada 'little little i can' tapi mungkin dia belum bisa menikmati baca koran dalam bahasa Inggris.

Dia ada kesalahan grammar," ungkap Sacha dalam video tersebut.

Dari segi pelafalan, Sacha menjelaskan bahwa kesalahan Syahrini muncul ketika ia mengatakan 'person'.