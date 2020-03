CMS 4X4 dan IOF Kalbar Gelar Latihan Bersama Berhadiah Rp 20 Juta

PONTIANAK - Semakin sering jadwal Kompetisi Offroad yang diselenggarakan oleh pengurus Indonesia Off Road Federation (IOF) baik di tingkat nasional maupun kelas open tournamen, membuat Para Offroader Kalbar pun tak mau ketinggalan.

CMS 4X4 bekerjasama dengan Pengda IOF Kalbar menggelar latihan bersama (Latber) resmi selama dua hari berturut-turut pada Sabtu-Minggu (7-8/3/2020) di Sirkuit Lapangan Debu Siantan.

Dalam event Latber ini, Pihak panitia penyelenggara tak hanya sekedar latihan peningkatan kemampuan skill offroad, tetapi juga disediakan hadiah berupa thropy serta uang tunai.

• Asah Skill, IOF dan Polres Singkawang Gelar Latber Safe Driving

Tak tanggung-tanggung, uang tunai yang di sediakan oleh pihak penyelenggara event yang bertajuk " Fun Latber Off Road 2020" sebesar Rp 20 juta.

Ketua Penyelenggara M Teguh R menuturkan ‎Latber ini di gelar untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan masing-masing Off roader baik selaku driver dan co driver.

"Kita sediakan hadiah uang tunai dan thropy dalam Latber resmi ini, sebagai motivasi dan semangat rekan-rekan Offroader," ujar Teguh pada Selasa (3/3/2020).

Dikatakannya lagi," tak hanya itu, Latber ini juga sebagai simulasi dari sebuah kompetisi atau tournament Offroad sebenarnya, karena di terapkan semua peraturan kompetisi yang telah di atur oleh IOF,"kata pria yang akrab di sapa Coenonk ini.

Lanjutnya, ada dua kelas yang akan di kompetisikan dalam Latber Off Road resmi iniyakni kelas Free For All (FFA) dan kelas Rookie 1000 Cc (non tubular) serta akan di ikuti puluhan Off roader se kalbar.

"Selain itu saya harap, dalam event yang kami selenggarakan ini juga jadi tontonan dan hiburan masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya‎ di waktu week end, "kata pemilik Club CMS 4X4 ini.

Dan juga pada kesempatan yang sama, teguh mengucapkan terima kasih kepada semua piha‎k yang telah mendukung Latihan bersama Off roader ini, seperti Polda Kalbar dan jajaran, Kodam XII Tanjungpura dan jajaran, Kejaksaan Tinggi Kalbar, tokoh pemuda Pontianak utara bapak Eka yang memberikan izin penggunaan lahan serta para sponsor. (*)

